Metalinis laistymo pistoletas Premium
Aukštos kokybės ir itin tvirtas metalinis laistymo pistoletas Premium yra pagamintas itin ilgai trunkančiam laistymui ir patogus laikymui rankoje.
Didžiausi poreikiai reikalauja aukštos kokybės medžiagų. Metalinis laistymo pistoletas Premium ne tik patogus laikyti rankoje, bet ir tvirtas. Besisukanti rankena suteikia darbui dar daugiau komforto. Vandens srovė gali būti reguliuojama viena ranka su rankenėle. Be to, metalinis laistymo pistoletas turi du laistymo režimus: taškinį ir kūginį, kurie gali būti reguliuojami pagal poreikį, pavyzdžiui, gėlių laistymui ar terasos baldų plovimui. Beje, Kärcher laistymo antgaliai tinka derinti su visomis esamomis sistemomis ir gali būti prijungti su sodo žarna be jokių problemų.
Savybės ir privalumai
Pasukama rankena
Ergonomiškas valdymas
Lengvas rankenos blokavimas
Purškimo srovę galima keisti naudojant iš taškinės į kūginę
Švelnaus plastiko elementai
Aukštos kokybės metalo elementai
Savaime išsivalantis
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|225 x 42 x 105
Įranga
- Purškimo režimų skaičius: 2
- Pasukama rankena
- Užrakinimas ant rankenos
- Vandens kiekio reguliavimas
- Savaiminio išbėgimo funkcija
- Švelnaus plastiko elementai
- Metalas
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Videos
Priedai
Metalinis laistymo pistoletas Premium atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.