Reguliuojamas laistymo pistoletas
Idealus pradinio lygio purškimo pistoletas. Su užrakinamu paleidimo mygtuku patogiam laistymui sode. Greita ir patogu prijungti prie sodo žarnos
Purškimo pistoletas suteikia laistymui ypatingo patogumo. Dėka užrakinamo gaiduko, vandens srautas antgalyje gali būti nuolat prižiūrimas, nereikalaujant nuolatinio slėgio. Rankenėle galima reguliuoti vandens srautą ir valdyti viena ranka. Purškimo pistolete yra du vandens purškimo režimai: taškinis ir kūginis. Reikiamas režimas gali būti reguliuojamas ir pasirenkamas nepertraukiant darbo. Šis pistoletas tinka tiek gėlyno laistymui, tiek sodo baldų plovimui. Beje, Kärcher laistymo antgaliai tinka derinti su visomis esamomis sistemomis ir gali būti prijungti su sodo žarna be jokių problemų.
Savybės ir privalumai
Ergonomiškas valdymas
- Purškimo reguliavimas viena ranka.
Lengvas rankenos blokavimas
- Patogiam ir ilgam laistymui.
Purškimo srovę galima keisti naudojant iš taškinės į kūginę
- Idealus laistymui ir valymui.
Savaime išsivalantis
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|203 x 42 x 105
Įranga
- Purškimo režimų skaičius: 2
- Užrakinimas ant rankenos
- Vandens kiekio reguliavimas
- Savaiminio išbėgimo funkcija
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Videos
Priedai
Reguliuojamas laistymo pistoletas atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.