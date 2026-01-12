Sieninis laikiklis
Praktiškas sieninis laikiklis saugiam ir švariam purškimo lancetų laikymui. Taip pat naudojamas kaip sodo dušas.
Purškimo lancetai gali būti pritvirtinami prie kompaktiško sieninio laikiklio, kuris puikiai tinka lauko dušo paruošimui. Sieninis laikiklis taip pat idealiai tinka švariam ir saugiam purškimo antgalių ir vamzdžių sandėliavimui ant vidinių sienų. Sieninis laikiklis tinka vamzdžiams, kurių skersmuo 16 - 20 mm. Ankeriai ir varžtai yra įtraukti į komplektaciją.
Savybės ir privalumai
Tinka 16-20 mm skersmens vamzdžiams
- Lankstus naudojimas.
Į rinkinį įeina ankeriai ir varžtai
- Paruoštas naudoti: visi su sistema susiję komponentai yra rinkinyje
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|65 x 86 x 146
Pritaikymo sritys
- Baseinas