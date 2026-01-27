Sprayer w/ extension lance good

Patvarus, ergonomiškas ir ilgaamžis purškimo lancetas: laistykite lengvai ir efektyviai! Skirtas: mažiems ir vidutinio dydžio plotams, įvairiems augalams, sėkloms ir gėlynams.

Kärcher purkštuvas pasižymi aukščiausios klasės funkcijomis ir ergonomišku dizainu, kuris idealiai tinka net ir ilgesniems laistymo darbams. Pastaba: Kärcher purkštukai ir lancetai yra suderinami su visomis turimomis spustelėjimo sistemomis. Savybės: - K purkštuvai su purkštuvais, kurie yra skirti purkšti: Patogus srauto valdymas viena ranka (įskaitant įjungimo/išjungimo funkciją), tvirtos medžiagos ir 6 purškimo būdai.

Savybės ir privalumai
6 purškimo režimai.
  • Lankstus ir universalus panaudojimas.
Patogus srauto valdymas vieno piršto paspaudimu su įjungimo/išjungimo funkcija.
  • Užtikrina valdymą viena ranka
Neslystanti ir ergonomiška rankena.
  • Lengvas ir patogus naudojimas
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 850 x 150 x 66

Įranga

  • Purškimo būdas: kūginė srovė
  • Purškimo būdas: purškiamas rūkas
  • Purškimo modelis: horizontali plokščia srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
  • Purškimo būdas: purkštuvas
  • Purškimo modelis: vertikali plokščia srovė
Videos
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Skirta didelių sodų laistymui
  • Mažų medžių kirtimui
  • Vazoninių augalų laistymui
  • Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
  • Sodo technika ir įrankiai
Priedai