Sprayer w/ extension lance good
Patvarus, ergonomiškas ir ilgaamžis purškimo lancetas: laistykite lengvai ir efektyviai! Skirtas: mažiems ir vidutinio dydžio plotams, įvairiems augalams, sėkloms ir gėlynams.
Kärcher purkštuvas pasižymi aukščiausios klasės funkcijomis ir ergonomišku dizainu, kuris idealiai tinka net ir ilgesniems laistymo darbams. Pastaba: Kärcher purkštukai ir lancetai yra suderinami su visomis turimomis spustelėjimo sistemomis. Savybės: - K purkštuvai su purkštuvais, kurie yra skirti purkšti: Patogus srauto valdymas viena ranka (įskaitant įjungimo/išjungimo funkciją), tvirtos medžiagos ir 6 purškimo būdai.
Savybės ir privalumai
6 purškimo režimai.
- Lankstus ir universalus panaudojimas.
Patogus srauto valdymas vieno piršto paspaudimu su įjungimo/išjungimo funkcija.
- Užtikrina valdymą viena ranka
Neslystanti ir ergonomiška rankena.
- Lengvas ir patogus naudojimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|850 x 150 x 66
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo būdas: purškiamas rūkas
- Purškimo modelis: horizontali plokščia srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
- Purškimo būdas: purkštuvas
- Purškimo modelis: vertikali plokščia srovė
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Mažų medžių kirtimui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
