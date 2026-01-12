Žalvarinis laistymo antgalis
Tvirtas žalvario purškimo antgalis, skirtas nedidelių ir vidutinio dydžio plotų ir sodų laistymui.
Tvirtas žalvario purškimo antgalis, skirtas nedidelių ir vidutinio dydžio plotų ir sodų laistymui. Purkštuvas pagamintas su ergonomiška rankena, kuria net viena ranka patogu laistyti įvairius augalus bei plauti sodo įrankius ir baldus. Šis purkštuvo antgalis taip pat pasižymi kitomis savybėmis, pavyzdžiui, purškimo režimo reguliavimas nuo srovės iki miglos. Šis patrauklaus dizaino purkštuvas lengvai naudojamas ir pasižymi įvairiomis naudingomis funkcijomis. Trumpai tariant, tai idealus sprendimas įvairiems sodo darbams. Pastaba: Kärcher purškimo antgaliai tinka su visomis galimomis "Click" sistemomis.
Savybės ir privalumai
Pagaminta iš žalvario
- Garantuotas patvarumas.
Minkšti plastiko elementai su guma
- Didesnis komfortas ir apsauga.
Purškimo srovę galima keisti naudojant iš taškinės į kūginę
- Idealus laistymui ir valymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Žalvaris
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|103 x 36 x 36
Įranga
- Purškimo režimų skaičius: 2
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
- Sodo technika ir įrankiai