Jutiklio padukas pakeitimui
Keičiami SensoTimer ST6 eco!ogic and ST6 Duo eco!ogic jutiklių padukai, kad būtų išlaikytas optimalus sistemos veikimas bet kuriuo metu. Jutiklių padukai turėtų būti keičiami kartą per metus.
SensoTimer ST6 and ST6 Duo eco!ogic atlieka drėgmę kontroliuojantį laistymo metu. Jutikliai, tiekiami kartu su komplektu, matuoja dirvožemio drėgmės lygį ir siunčia šiuos duomenis per radijo ryšį į SensoTimer laikmatį . Jutiklio padukas ant jutiklio, kuris turi kontaktuoti su dirvožemiu, kad būtų atliekami matavimai, turėtų būti pakeistas vieną kartą per metus pakaitiniu jutiklio paduku, siekiant užtikrinti, kad sistema veiktų sklandžiai. Jutiklių padukai gali būti greitai ir lengvai pakeičiami, naudojant atsuktuvą. Reikia atsukti du varžtus užpakalinėje jutiklio dalyje, nuimti priekinį dangtelį ir išimti paduką. Senas padukas gali būti lengvai pakeistas nauju. Po to jutiklio dangtelis yra vėl uždedamas ir pritvirtinamas varžtais. Atlikta.
Savybės ir privalumai
Pakeičiamas jutiklio padukas
- Optimali jutiklio veikimo sistema
Drėgmės kontroliuojamas laistymas
- Laistymas, kai reikia
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|48 x 12 x 4
Komplektacija
- Jutiklio padukai pakeitimui: 2 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas