Itin tvirta 1" čiaupo su 3/4" sriegio reduktoriumi jungtis, leidžianti sujungti dviejų dydžių sriegius. Idealiai tinka Kärcher sodo siurblių prijungimui. Tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis.
Patikimos čiaupų jungtys, žarnų jungtys ir žarnos yra būtina efektyvios laistymo sistemos prielaida. Kärcher gamina įvairius priedus vandens sistemų sujungimui, atjungimui ir remontui. Pavyzdžiui, tvirta čiaupo 1" sriegio su 3/4" sriegio reduktoriumi jungtis. Reduktorius leidžia sujungti dviejų dydžių sriegius. Universali žarnų sutaisymo jungtis tinkama visoms standartinėms sodo žarnoms bei yra ergonomiška ir lengvai naudojama. Tai idealus sprendimas norint sujungti ar sutaisyti dvi žarnos atkarpas. Čiaupo 1" sriegio su 3/4" sriegio reduktoriumi jungtis tinka su trimis dažniausiai naudojamais žarnų diametrais ir visomis galimomis "Click" sistemomis.
Savybės ir privalumai
Ypatingai patvari.
- Garantuotas patvarumas.
Reduktorius
- Sujungia dviejų skirtingų dydžių žarnas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Sriegio dydis
|G3/4 + G1
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|46 x 39 x 39
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.