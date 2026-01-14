1" žalvario čiaupo jungtis
Aukštos kokybės žalvario čiaupo jungtis su 1" sriegiu, su gumine neslystančia rankena, užtikrinančia nesudėtingą naudojimąsi ir sujungimą. Nauja Kärcher aukštos kokybės žalvario jungčių serija pusiau profesionaliems sodo darbams, tinkama bet kokiam slėgiui. Ši aukštos kokybės, tvirta jungtis yra itin patvari ir tinka intensyviam naudojimui. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!Tvirta ir patvari 1" žalvario čiaupo jungtis, skirta intensyviam naudojimui. Su gumine neslystančia rankena, užtikrinančia nesudėtingą naudojimąsi ir sujungimą.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės žalvarinė čiaupo jungtis
- Atsparumas ir tvirtumas
Patogus guminis žiedas ant rankenos
- Patogus naudojimas ir geresnis sujungimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Sriegio dydis
|G1
|Spalva
|Žalvaris
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|40 x 43 x 43
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
- Sodo technika ir įrankiai