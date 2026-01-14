Dviejų krypčių jungtis
Dviejų krypčių jungtis, skirta sujungti dviem žarnoms. Pasižymi tvirtumu ir patraukliu dizainu.
Patikimos čiaupų jungtys, žarnų jungtys ir žarnos yra būtina efektyvios laistymo sistemos prielaida. Kärcher gamina įvairius priedus vandens sistemų sujungimui, atjungimui ir remontui. Pavyzdžiui, dviejų krypčių jungtis, skirta sujungti dviem žarnoms. Ši aukštos kokybės universali dviejų krypčių jungtis tinkama visoms standartinėms sodo žarnoms bei yra ergonomiška ir lengvai naudojama. Dviejų krypčių jungtis tinka su trimis dažniausiai naudojamais žarnų diametrais ir visomis galimomis "Click" sistemomis.
Savybės ir privalumai
Patvarus dizainas.
- Garantuotas patvarumas.
2 žarnų atkarpų sujungimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|51 x 36 x 36