Dviejų krypčių žalvario jungtis
Aukštos kokybės tvirta dviejų krypčių žalvario jungtis, skirta sujungti dviem žarnoms bei žarnų prailginimui. Nauja Kärcher aukštos kokybės žalvario jungčių serija pusiau profesionaliems sodo darbams, tinkama bet kokiam slėgiui. Ši aukštos kokybės, tvirta jungtis yra itin patvari ir tinka intensyviam naudojimui. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
Dviejų krypčių jungtis
- Greitas dviejų žarnų sujungimas
Pagaminta iš žalvario
- Aukštos kokybės patvari jungtis
"Click" sistema.
- Tinkama naudoti su daugeliu žinomų ženklų
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Žalvaris
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|20 x 20 x 48
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
- Sodo technika ir įrankiai