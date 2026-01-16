Lauko čiaupo jungtis
Jungtis idealiai tinka srieginiams čiaupams, kurių išorinis skersmuo yra nuo 15 iki 20 mm.
Tvirta srieginė jungtis naudojama žarnoms prie apvalių čiaupų prijungti. Tinka čiaupams, kurių skersmuo yra nuo 15 iki 20 mm. Jie gali būti prijungiami be įrankių, tiesiog prisukant jungtį prie čiaupo ir užsukant spaustuką. Tinkama naudoti su visomis "Click" sistemomis.
Savybės ir privalumai
Čiaupams be sriegio
- Universaliam naudojimui
Reduktorius
- Patogus pajungimas prie čiaupų, kurių išorinis sriegis nuo 15 iki 20 mm.
Nerūdijančio plieno užspaudimo varžtas
- Lengvas montavimas be įrankių.
"Click" sistema.
- Tinka su visomis „Click" sistemomis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Išorinis skersmuo (mm)
|15 / 20
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|62 x 58 x 50
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Sodo technika ir įrankiai