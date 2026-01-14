Paskirstytojas dviejų atšakų
Dviejų atšakų paskirstytojas su 2 atskiromis, individualiai reguliuojamomis vandens jungtimis. Idealiai tinka dviejų laistymo žarnų prijungimui prie vieno atskiro čiaupo (G3/4 čiaupo jungtis, G1/2 reduktorius).
Aukštos kokybės dviejų atšakų paskirstytojas su G3/4 vandens jungtimi ir G1/2 reduktoriumi skirtas laistymui naudojant dvi žarnas tuo pačiu metu. Dviejų atšakų paskirstytojas turi dvi čiaupo jungtis su dviem atskirais reguliatoriais, o taip pat pasižymi optimaliu vandens srautu. Jis gali būti naudojamas kartu su visomis standartinėmis sodo žarnomis ir stebina savo tvirtumu ir ergonomišku dizainu patogiam ir lengvam valdymui. Lengvai slenkanti įmova su tvirtu vidiniu sriegiu užtikrina paprastą ir patogų prijungimą prie vandens čiaupo. Dviejų atšakų paskirstytoją galima naudoti su visomis "click" sistemomis.
Savybės ir privalumai
Dvi atskirai reguliuojamos vandens atšakos
- Dvi atskiros vandens atšakos iš vieno čiaupo
Turi integruotą priešfiltrį
- Ypač patvarus ir ilgalaikis
Lengvai slenkanti įmova
- Lengva prijungti prie 3/4" ar 1/2" sriegio čiaupų
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Sriegio dydis
|G3/4 + G1/2
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|50 x 126 x 78
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Sodo technika ir įrankiai