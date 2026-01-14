Paskirstytojas trijų atšakų
Trijų atšakų paskirstytojas su 3 atskiromis, individualiai reguliuojamomis vandens jungtimis. Idealiai tinka trijų laistymo žarnų prijungimui prie vieno atskiro čiaupo (G1 čiaupo jungtis, G3/4 reduktorius).
Aukštos kokybės trijų atšakų paskirstytojas su G1 čiaupo jungtimi ir G3/4 reduktoriumi skirtas laistymui naudojant tris laistymo žarnas tuo pačiu metu. Trijų atšakų paskirstytojas turi tris čiaupo jungtis su trimis atskirais reguliatoriais, o taip pat pasižymi optimaliu vandens srautu. Jis gali būti naudojamas kartu su visomis standartinėmis sodo žarnomis ir stebina savo tvirtumu ir ergonomišku dizainu patogiam ir lengvam valdymui. Lengvai slenkanti įmova su tvirtu vidiniu sriegiu užtikrina paprastą ir patogų prijungimą prie vandens čiaupo. Trijų atšakų paskirstytoją galima naudoti su visomis "click" sistemomis.
Savybės ir privalumai
Trys atskirai reguliuojamos vandens atšakos
- Trys atskiros atšakos iš vieno čiaupo
Turi integruotą priešfiltrį
- Ypač patvarus ir ilgalaikis
Lengvai slenkanti įmova
- Lengva prijungti prie 1" ar 3/4" sriegio čiaupų
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|60 x 22 x 180
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Sodo technika ir įrankiai