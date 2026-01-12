Premium universali metalinė mova
Premium universali metalinė žarnos mova. Rinkinyje yra tvirta žarnos apkaba iš nerūdijančio aliuminio ir švelnaus plastiko rankena. Suderinama su visomis Click sistemomis.
Prijungti, atjungti ir pataisyti dabar lengva – su Kärcher praktiška ir ergonomiška universalia nerūdijančia aliuminio žarnos mova su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Lanksti jungčių sistema didelių ir mažų daržų ar kitų paviršių laistymą padaro itin paprastu. Čiaupo jungtys ir žarnų movos yra itin svarbios visoms kokybiškoms laistymo sistemoms. Premium žarnų movą galima derinti su trimis dažniausiai pasitaikančiais žarnų diametrais ir visomis sriegių sistemomis.
Savybės ir privalumai
Minkštos plastikinės įleistos rankenėles.
- Paprasta naudoti.
Žarnos apkaba pagaminta iš nerūdijančio aliuminio
- Garantuotas patvarumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|65 x 39 x 40
Suderinami įrenginiai
APDOVANOJIMAI
Gera aukščiausios kokybės universali žarnos jungtis
Atlikus bandymus natūraliomis sąlygomis, aukščiausios kokybės universali žarnos jungtis buvo įvertinta kaip "gera " (1.5) žurnale "selbst ist der Mann".