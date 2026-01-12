Premium universali metalinė mova su Aqua Stop mechanizmu
Premium universali metalinė žarnos mova. Komplektuojama su Aqua Stop mechanizmu ir tvirta žarnos apkaba iš nerūdijančio aliuminio ir švelnaus plastiko rankena. Suderinama su visomis Click sistemomis.
Prijungti, atjungti ir pataisyti dabar lengva – su Kärcher praktiška ir ergonomiška universalia žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Lanksti jungčių sistema didelių ir mažų daržų ar kitų paviršių laistymą padaro itin paprastu. Čiaupo jungtys ir žarnų movos yra itin svarbios visoms kokybiškoms laistymo sistemoms. Premium universali žarnų mova su Aqua Plus mechanizmu galima derinti su trimis dažniausiai pasitaikančiais žarnų diametrais ir visomis sriegių sistemomis.
Savybės ir privalumai
Minkštos plastikinės įleistos rankenėles.
- Paprasta naudoti.
Žarnos apkaba pagaminta iš nerūdijančio aliuminio
- Garantuotas patvarumas.
Aqua Stop mechanizmas.
- Atjungimas be taškymosi
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|70 x 33 x 40