Trijų krypčių jungtis
Trijų krypčių jungtis, skirta sujungti trims žarnoms. Pasižymi tvirtumu ir patraukliu dizainu.
Patikimos čiaupų jungtys, žarnų jungtys ir žarnos yra būtina efektyvios laistymo sistemos prielaida. Kärcher gamina įvairius priedus vandens sistemų sujungimui, atjungimui ir remontui. Pavyzdžiui, trijų krypčių jungtis, skirta sujungti trims žarnoms. Ši aukštos kokybės universali trijų krypčių jungtis tinkama visoms standartinėms sodo žarnoms bei yra ergonomiška ir lengvai naudojama. Trijų krypčių jungtis tinka su trimis dažniausiai naudojamais žarnų diametrais ir visomis galimomis "Click" sistemomis.
Savybės ir privalumai
Patvarus dizainas.
- Garantuotas patvarumas.
3 žarnų atkarpų sujungimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|15 x 65 x 60