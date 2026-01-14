Trijų krypčių žalvario jungtis
Aukštos kokybės tvirta trijų krypčių žalvario jungtis, skirta sujungti trims žarnoms bei dviejų atskirų žarnų sujungimui. Nauja Kärcher aukštos kokybės žalvario jungčių serija pusiau profesionaliems sodo darbams, tinkama bet kokiam slėgiui. Ši aukštos kokybės, tvirta jungtis yra itin patvari ir tinka intensyviam naudojimui. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
3 krypčių jungtis
Pagaminta iš žalvario
"Click" sistema.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|15 x 55 x 60