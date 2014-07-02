Universali žarnos jungtis

Ergonomiškai suprojektuota universali žarnos mova patogiam naudojimui

Surinkti, išrinkti ir pataisyti dabar lengva – su Kärcher praktiška ir ergonomiška universalia žarna. Lanksti jungčių sistema didelių ir mažų daržų ar kitų paviršių laistymą padaro itin paprastu. Sklendės ir jungtys yra itin svarbios visoms kokybiškoms laistymo sistemoms. Universalias žarnų jungtis galima derinti su trimis dažniausiai pasitaikančiais žarnų diametrais ir visomis sriegių sistemomis.

Savybės ir privalumai
Ergonomiškas dizainas
  • Paprasta naudoti.
Universali žarnos jungtis (1/2, 5,8 ir 3/4").
  • Tinkamas visoms įprastinėms sodo laistymo žarnoms.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Spalva Geltona
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 70 x 33 x 42

APDOVANOJIMAI

Schlauchkupplungen Universal

Rekomenduojama universalioji žarnų jungtis

Atlikus bandymus natūraliomis sąlygomis, universalioji žarnų jungtis buvo įvertinta kaip "labai gera" (1.3) žurnale "selbst ist der Mann" ir sulaukė rekomendacijų.