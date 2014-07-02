Universali žarnos jungtis
Ergonomiškai suprojektuota universali žarnos mova patogiam naudojimui
Surinkti, išrinkti ir pataisyti dabar lengva – su Kärcher praktiška ir ergonomiška universalia žarna. Lanksti jungčių sistema didelių ir mažų daržų ar kitų paviršių laistymą padaro itin paprastu. Sklendės ir jungtys yra itin svarbios visoms kokybiškoms laistymo sistemoms. Universalias žarnų jungtis galima derinti su trimis dažniausiai pasitaikančiais žarnų diametrais ir visomis sriegių sistemomis.
Savybės ir privalumai
Ergonomiškas dizainas
- Paprasta naudoti.
Universali žarnos jungtis (1/2, 5,8 ir 3/4").
- Tinkamas visoms įprastinėms sodo laistymo žarnoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Spalva
|Geltona
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|70 x 33 x 42
Suderinami įrenginiai
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K3 Car & Home T50
APDOVANOJIMAI
Rekomenduojama universalioji žarnų jungtis
Atlikus bandymus natūraliomis sąlygomis, universalioji žarnų jungtis buvo įvertinta kaip "labai gera" (1.3) žurnale "selbst ist der Mann" ir sulaukė rekomendacijų.