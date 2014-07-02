Universali žarnos jungtis su Aqua Stop mechanizmu
Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu. Ergonomiškas dizainas patogiam naudojimui.
Prijungti, atjungti ir pataisyti dabar lengva – su Kärcher praktiška ir ergonomiška universalia žarna, naudojama kartu su Aqua Stop. Lanksti jungčių sistema didelių ir mažų daržų ar kitų paviršių laistymą padaro itin paprastu. Sklendės ir jungtys yra itin svarbios visoms kokybiškoms laistymo sistemoms. Universalias žarnų jungtis galima derinti su trimis dažniausiai pasitaikančiais žarnų diametrais ir visomis sriegių sistemomis.
Savybės ir privalumai
Aqua Stop mechanizmas.
- Saugiam priedų atjungimui nuo žarnos be jokio taškymosi.
Ergonomiškas dizainas
- Paprasta naudoti.
"Click" sistema.
- Tinkama naudoti su daugeliu žinomų ženklų
Universali žarnos jungtis (1/2, 5,8 ir 3/4").
- Tinkamas visoms įprastinėms sodo laistymo žarnoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Spalva
|Geltona
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|70 x 33 x 42
Suderinami įrenginiai
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K3 Car & Home T50