Universalus žarnų remonto rinkinys
Universalus žarnų remonto rinkinys populiariausioms sodo žarnoms. Skirtas sujungti ar pataisyti dvi žarnas. Ergonomiškas dizainas užtikrina lengvą naudojimą.
Patikimai veikiančios čiaupo jungtys, žarnų movos ir žarnos – efektyvaus laistymo pagrindas. Būtent todėl Kärcher siūlo pilną priedų komplektą sujungti, atjungti ir pataisyti laistymo sistemoms. Pavyzdžiui, universalus žarnų taisymo prietaisas. Jis tinka visoms populiariausioms daržo žarnoms, yra ergonomiškas ir lengvas naudoti. Tai idealus sprendimas, kai reikia sujungti ar pataisyti dvi žarnos atkarpas. Šis universalus žarnų remonto prietaisas tinka rims dažniausiai naudojamiems žarnų diametrams.
Savybės ir privalumai
Ergonomiškas dizainas
- Paprasta naudoti.
Tinka naudoti bet kurioje vietoje.
- Tinkamas visoms įprastinėms sodo laistymo žarnoms.
2 žarnų atkarpų sujungimui ar sutaisymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|65 x 39 x 39