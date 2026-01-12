Valdymo sklendė

Valdymo sklendė, montuojama tarp žarnos ir purkštuvo. Užtikrina pastovų vandens srauto valdymą nuo 0 iki didžiausio. Komplekte yra dviejų krypčių jungtis, skirta dviem žarnoms sujungti.

Patikimai veikiančios čiaupo jungtys, žarnų movos ir žarnos – efektyvaus laistymo pagrindas. Būtent todėl Kärcher siūlo pilną priedų komplektą sujungti, atjungti ir pataisyti laistymo sistemoms. Pavyzdžiui, Karcher valdymo sklendė - tai idealus sprendimas, padedantis valdyti vandens srautą nuo 0 iki didžiausio. Ergonomiškas dizainas užtikrina patogų naudojimą.Valdymo sk;endė gali būti montuojama tarp žarnos ir purkštuvo arba, naudojant 2-krypčių movą, dviejų žarnų sujungimui. Karcher valdymo sklendė suderinama su visomis naudojamomis Click sistemomis ir visais dažniausiai naudojamas žarnų diametrais.

Savybės ir privalumai
Tinka naudoti bet kurioje vietoje.
  • Tinka visoms standartinėms sodo laistymo žarnoms
Į rinkinį įeina dviejų krypčių jungtis
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Spalva Geltona
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 105 x 32 x 32