Vidaus patalpų čiaupo jungtis
Vidaus čiaupo jungtis. Leidžia prijungti sodo žarną patalpoje. Nesunkiai prijungiama vidiniu žalvario sriegiu, pasižymi tvirta sriegio apsauga.
Patikimos čiaupų jungtys, žarnų jungtys ir žarnos yra būtinos, kad laistymo sistema būtų efektyvi. Kärcher gamina įvairius priedus vandens sistemų sujungimui, atjungimui ir remontui. Pavyzdžiui, vidaus čiaupo jungtis, kuri leidžia prijungti sodo žarną namų viduje. Ši aukštos kokybės universali vidaus čiaupo jungtis tinkama visoms standartinėms sodo žarnoms bei yra ergonomiška ir lengvai naudojama. Tvirtas žalvarinis vidinis sriegis su sriegio apsauga užtikrina nesudėtingą prijungimą prie namų čiaupo. Čiaupo jungtis tinka naudoti su trijų storių žarnomis ir visomis galimomis "Click" sistemomis.
Savybės ir privalumai
Jungtis su vidiniu žalvario sriegiu
- Garantuotas patvarumas.
Sriegio apsauga
- Lengvam pritvirtinimui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Sriegio dydis
|G 3/4
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|54 x 34 x 34
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Sodo technika ir įrankiai