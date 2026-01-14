Žalvario čiaupo jungtis su "Aqua Stop" mechanizmu 3/4" žarnoms
Tvirta ir patvari žalvario čiaupo jungtis su "Aqua Stop" mechanizmu, skirta 3/4" žarnoms. Su gumine neslystančia rankena, užtikrinančia nesudėtingą naudojimąsi ir sujungimą.
Aukštos kokybės žalvario čiaupo jungtis 3/4" žarnoms su "Aqua Stop" mechanizmu, su gumine neslystančia rankena, užtikrinančia nesudėtingą naudojimąsi ir sujungimą."Aqua Stop" mechanizmas sustabdo vandens srautą, atjungus žarnas ir jų priedus. Nauja Kärcher aukštos kokybės žalvario jungčių serija pusiau profesionaliems sodo darbams, tinkama bet kokiam slėgiui. Ši aukštos kokybės, tvirta jungtis yra itin patvari ir tinka intensyviam naudojimui. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
Aqua Stop mechanizmas.
- Saugiam priedų atjungimui nuo žarnos be jokio taškymosi.
Aukštos kokybės žalvarinė jungtis
- Atsparumas ir tvirtumas
Patogus guminis žiedas ant rankenos
- Patogus naudojimas ir geresnis sujungimas
Tinka 3/4" žarnoms prijungti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|3/4″
|Spalva
|Žalvaris
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|52 x 38 x 38
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
- Sodo technika ir įrankiai