Žalvario žarnų remonto jungtis 3/4"
Aukštos kokybės, tvirta žalvario žarnų remonto jungtis, skirta suremontuoti pažeistoms žarnų atkarpoms arba sujungti 3/4" vidinio skersmens žarnoms.
Aukštos kokybės, tvirta žalvario žarnų remonto jungtis, skirta suremontuoti pažeistoms žarnų atkarpoms arba sujungti 3/4" vidinio skersmens žarnoms. Nauja Kärcher aukštos kokybės žalvario jungčių serija pusiau profesionaliems sodo darbams, tinkama bet kokiam slėgiui. Ši aukštos kokybės, tvirta jungtis yra itin patvari ir tinka intensyviam naudojimui. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
Pagaminta iš žalvario
- Aukštos kokybės patvari medžiaga
Žarnos pajungimas
- Galima pajungti dvi žarnas arba remontuoti pažeistas laistymo žarnas
1/2" ir 5/8 (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0) vidinio skermens žarnų pajungimui
- Tinkamas visoms įprastinėms sodo laistymo žarnoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|3/4″
|Spalva
|Žalvaris
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|48 x 38 x 38
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
- Sodo technika ir įrankiai