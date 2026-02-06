Aukštos kokybės PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m
Aukštos kokybės PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. Pagaminta naudojant patentuotą dvigubo sutvirtinimo technologiją. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 50 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.
Aukštos kokybės PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. idealiai tinkama nedideliems ir dideliems plotams ir sodams laistyti. Tai nesisukanti, 5 sluoksnių dvigubai sutvirtinta patentuota sodo žarna. Ši žarna unikaliai megzta ir pinta iš modernaus geltono Kevlar® pluošto, gaminamo DuPontTMT, todėl yra itin atspari aukštam slėgiui. Pliūpsnio slėgis: 50 bar. Žarnos sudėtyje nėra ftalatų, kadmio, bario ar švino, ji nepavojinga sveikatai. Atspari oro sąlygoms, UV spinduliams išorinė žarnos danga apsaugo medžiagą, o matinis tarpinis sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje. Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C. Gaminiui suteikiama 18 metų garantija. Kärcher PrimoFlex® sodo žarnos yra itin lanksčios, patvarios ir apsaugotos nuo susipynimo, sukurtos taip, kad jomis būtų paprasta naudotis. Juostinis geltonas DuPontTM Kevlar® pluoštas yra išskirtinis mūsų tvirtų, aukštos kokybės PrimoFlex® Plus žarnų bruožas.
Savybės ir privalumai
18 metų garantija.
- Garantuotas patvarumas.
5 sluoksnių žarna.
- Nesusipina
Pliūpsnio slėgis: 50 bar.
- Garantuotas patvarumas.
Ypatingai patvarios, lanksčios ir apsaugotos nuo susipynimo.
- Paprasta naudoti.
Didelis atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +65°C
- Garantuotas patvarumas.
Be kadmio, bario ir švino
- Saugi ir draugiška aplinkai
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
- Patvarus
Kokybiška sodo žarna be ftalatų
- Saugi ir draugiška aplinkai
Sutvirtinantis pynimas su naujovišku geltonu KEVLAR® pluoštu iš DuPontTM
- Tvirtas ir ilgalaikis
Atspari oro sąlygoms, UV spinduliams išorinė žarnos danga.
- Tvirtas ir patvarus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″
|Vamzdžio ilgis (m)
|20
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|3,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|285 x 285 x 125
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
- Sodo technika ir įrankiai