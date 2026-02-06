Aukštos kokybės PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m

Aukštos kokybės PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. Pagaminta naudojant patentuotą dvigubo sutvirtinimo technologiją. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 50 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.

Aukštos kokybės PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. idealiai tinkama nedideliems ir dideliems plotams ir sodams laistyti. Tai nesisukanti, 5 sluoksnių dvigubai sutvirtinta patentuota sodo žarna. Ši žarna unikaliai megzta ir pinta iš modernaus geltono Kevlar® pluošto, gaminamo DuPontTMT, todėl yra itin atspari aukštam slėgiui. Pliūpsnio slėgis: 50 bar. Žarnos sudėtyje nėra ftalatų, kadmio, bario ar švino, ji nepavojinga sveikatai. Atspari oro sąlygoms, UV spinduliams išorinė žarnos danga apsaugo medžiagą, o matinis tarpinis sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje. Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C. Gaminiui suteikiama 18 metų garantija. Kärcher PrimoFlex® sodo žarnos yra itin lanksčios, patvarios ir apsaugotos nuo susipynimo, sukurtos taip, kad jomis būtų paprasta naudotis. Juostinis geltonas DuPontTM Kevlar® pluoštas yra išskirtinis mūsų tvirtų, aukštos kokybės PrimoFlex® Plus žarnų bruožas.

Savybės ir privalumai
18 metų garantija.
  • Garantuotas patvarumas.
5 sluoksnių žarna.
  • Nesusipina
Pliūpsnio slėgis: 50 bar.
  • Garantuotas patvarumas.
Ypatingai patvarios, lanksčios ir apsaugotos nuo susipynimo.
  • Paprasta naudoti.
Didelis atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +65°C
  • Garantuotas patvarumas.
Be kadmio, bario ir švino
  • Saugi ir draugiška aplinkai
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
  • Patvarus
Kokybiška sodo žarna be ftalatų
  • Saugi ir draugiška aplinkai
Sutvirtinantis pynimas su naujovišku geltonu KEVLAR® pluoštu iš DuPontTM
  • Tvirtas ir ilgalaikis
Atspari oro sąlygoms, UV spinduliams išorinė žarnos danga.
  • Tvirtas ir patvarus
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 1/2″
Vamzdžio ilgis (m) 20
Spalva Geltona
Svoris (kg) 3,3
Svoris (su pakuote) (kg) 3,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 285 x 285 x 125

DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

Aukštos kokybės PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Skirta didelių sodų laistymui
  • Vazoninių augalų laistymui
  • Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
  • Sodo technika ir įrankiai