Dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės medžiagos nauja Kärcher Performance Plus sodo žarna yra labai tvirta, lanksti ir atspari linkimų žalai. Žarną ne tik patogu laikyti rankoje, bet ji užtikrina nuolatinį vandens tiekimą. Oro sąlygoms ir UV spinduliams atspari 50 metrų sodo žarnos išorinis sluoksnis apsaugo šlangą, o nepermatomas vidurinis sluoksnis neleidžia kauptis dumbliams žarnos viduje. Šis naujas Kärcher gaminys, kurio skersmuo yra 5/8", pasižymi įspūdingu atsparumu temperatūrai nuo -20 iki +60 °C, taip pat 40 barų atsparumu slėgiui. Be to, patvari, kokybiška žarna neturi savo sudėtyje ftalatų (< 0,1%), kadmio, bario ir švino – tai reiškia, kad jame visiškai nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. 50 metrų ilgio Performance Plus 5/8" žarna idealiai tinka vidutinių ir didelių plotų laistymui. Kärcher žarnai suteikiama 15 metų garantija.