Hose Performance Plus 5/8" -50m

50 metrų ilgio Performance Plus 5/8" sodo žarna, pagaminta iš itin tvirtos daugiasluoksnės austinės medžiagos. Lanksti ir ypač atspari įlenkimams, užtikrina nepertraukiamą vandens tiekimą.

Dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės medžiagos nauja Kärcher Performance Plus sodo žarna yra labai tvirta, lanksti ir atspari linkimų žalai. Žarną ne tik patogu laikyti rankoje, bet ji užtikrina nuolatinį vandens tiekimą. Oro sąlygoms ir UV spinduliams atspari 50 metrų sodo žarnos išorinis sluoksnis apsaugo šlangą, o nepermatomas vidurinis sluoksnis neleidžia kauptis dumbliams žarnos viduje. Šis naujas Kärcher gaminys, kurio skersmuo yra 5/8", pasižymi įspūdingu atsparumu temperatūrai nuo -20 iki +60 °C, taip pat 40 barų atsparumu slėgiui. Be to, patvari, kokybiška žarna neturi savo sudėtyje ftalatų (< 0,1%), kadmio, bario ir švino – tai reiškia, kad jame visiškai nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. 50 metrų ilgio Performance Plus 5/8" žarna idealiai tinka vidutinių ir didelių plotų laistymui. Kärcher žarnai suteikiama 15 metų garantija.

Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės medžiagų vidurinis sluoksnis
  • Lankstumas ir atsparumas smūgiams garantuoja optimalų vandens tekėjimą.
50 metrų
  • Vidutinio dydžio ir didelių paviršių bei sodų laistymui.
Kokybiška austa medžiaga suteikia žarnai tvirtumo - gali atlaikyti iki 40 barų slėgį
  • Tvirta
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
  • Paprasta naudoti.
Atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +60°C
  • Kokybiška žarna.
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
  • Itin ilgaamžė.
Be ftalatų (<0,1%), kadmio, bario ir švino
  • Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Viršutinis sluoksnis saugo nuo UV spindulių
  • Atspari oro sąlygoms.
15 metų garantija.
  • Atitinka aukštus kokybės standartus.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 5/8″
Vamzdžio ilgis (m) 50
Spalva Juoda
Svoris (kg) 8
Svoris (su pakuote) (kg) 8
Matmenys (I x P x A) (mm) 390 x 390 x 190
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Vazoninių augalų laistymui
  • Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Skirta didelių sodų laistymui