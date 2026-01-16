Hose PrimoFlex 5/8" -25m

Aukštos kokybės sodo žarna iš Kärcher: naujoji 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8 "sodo žarna. Lanksti ir ypač atspari linkimams užtikrina pastovų vandens tiekimą. Pliūpsnio slėgis: 40 barų.

Aukštos kokybės laistymui: 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8" kokybės sodo žarna - ideali laistyti mažus ir vidutinio dydžio sodus bei kitas erdves. Pagaminta naudojant aukštos kokybės ir daugiasluoksnę austą medžiagą. Atspari atmosferos poveikiui anti-UV išorinis sluoksnis apsaugo medžiagą, o nepermatomas vidurinis sluoksnis neleidžia dumbliams kauptis žarnos viduje. Žarną patogu laikyti rankoje, ji yra ypač tvirta, lanksti ir ypač atspari, todėl užtikrinamas pastovus vandens srautas. Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki +60 ° C Jos pliūpsnio slėgis yra 40 barų. Be to, patvarioje žarnoje nėra ftalatų (<0,1%), kadmio, bario ir švino, todėl yra nekenksminga sveikatai visiškai saugi naudoti. Gaminiui suteikiamas net 15 metų garantinis laikotarpis.

Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės medžiagų vidurinis sluoksnis
  • Lankstumas ir atsparumas smūgiams garantuoja optimalų vandens tekėjimą.
25 metrai
  • Vidutinio dydžio ir didelių paviršių bei sodų laistymui.
Kokybiška austa medžiaga suteikia žarnai tvirtumo - gali atlaikyti iki 40 barų slėgį
  • Tvirta
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
  • Paprasta naudoti.
Atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +60°C
  • Kokybiška žarna.
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
  • Itin ilgaamžė.
Be ftalatų (<0,1%), kadmio, bario ir švino
  • Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Viršutinis sluoksnis saugo nuo UV spindulių
  • Atspari oro sąlygoms.
15 metų garantija.
  • Atitinka aukštus kokybės standartus.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 5/8″
Vamzdžio ilgis (m) 25
Spalva Juoda
Svoris (kg) 4
Svoris (su pakuote) (kg) 4
Matmenys (I x P x A) (mm) 360 x 360 x 115
Suderinami įrenginiai