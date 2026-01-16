Hose PrimoFlex 5/8" -25m
Aukštos kokybės sodo žarna iš Kärcher: naujoji 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8 "sodo žarna. Lanksti ir ypač atspari linkimams užtikrina pastovų vandens tiekimą. Pliūpsnio slėgis: 40 barų.
Aukštos kokybės laistymui: 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8" kokybės sodo žarna - ideali laistyti mažus ir vidutinio dydžio sodus bei kitas erdves. Pagaminta naudojant aukštos kokybės ir daugiasluoksnę austą medžiagą. Atspari atmosferos poveikiui anti-UV išorinis sluoksnis apsaugo medžiagą, o nepermatomas vidurinis sluoksnis neleidžia dumbliams kauptis žarnos viduje. Žarną patogu laikyti rankoje, ji yra ypač tvirta, lanksti ir ypač atspari, todėl užtikrinamas pastovus vandens srautas. Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki +60 ° C Jos pliūpsnio slėgis yra 40 barų. Be to, patvarioje žarnoje nėra ftalatų (<0,1%), kadmio, bario ir švino, todėl yra nekenksminga sveikatai visiškai saugi naudoti. Gaminiui suteikiamas net 15 metų garantinis laikotarpis.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės medžiagų vidurinis sluoksnis
- Lankstumas ir atsparumas smūgiams garantuoja optimalų vandens tekėjimą.
25 metrai
- Vidutinio dydžio ir didelių paviršių bei sodų laistymui.
Kokybiška austa medžiaga suteikia žarnai tvirtumo - gali atlaikyti iki 40 barų slėgį
- Tvirta
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
- Paprasta naudoti.
Atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +60°C
- Kokybiška žarna.
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
- Itin ilgaamžė.
Be ftalatų (<0,1%), kadmio, bario ir švino
- Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Viršutinis sluoksnis saugo nuo UV spindulių
- Atspari oro sąlygoms.
15 metų garantija.
- Atitinka aukštus kokybės standartus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|5/8″
|Vamzdžio ilgis (m)
|25
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|360 x 360 x 115
