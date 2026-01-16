Aukštos kokybės laistymui: 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8" kokybės sodo žarna - ideali laistyti mažus ir vidutinio dydžio sodus bei kitas erdves. Pagaminta naudojant aukštos kokybės ir daugiasluoksnę austą medžiagą. Atspari atmosferos poveikiui anti-UV išorinis sluoksnis apsaugo medžiagą, o nepermatomas vidurinis sluoksnis neleidžia dumbliams kauptis žarnos viduje. Žarną patogu laikyti rankoje, ji yra ypač tvirta, lanksti ir ypač atspari, todėl užtikrinamas pastovus vandens srautas. Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki +60 ° C Jos pliūpsnio slėgis yra 40 barų. Be to, patvarioje žarnoje nėra ftalatų (<0,1%), kadmio, bario ir švino, todėl yra nekenksminga sveikatai visiškai saugi naudoti. Gaminiui suteikiamas net 15 metų garantinis laikotarpis.