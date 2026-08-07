Laistymo žarna Performance Plus 1/2" - 30m
30 metrų ilgio "Performance Plus" 1/2 colio sodo žarna yra lanksti ir atspari susisukimams. Dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos žarna užtikrina nenutrūkstamą vandens srautą
Kokybiška 1/2" skersmens ir 30 m ilgio "Performance Plus" sodo žarna puikiai tinka laistyti mažus ir vidutinius sodus bei kitas erdves. Aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos pojūtis yra geresnis, ji patogiau laikosi rankoje, todėl ši Kärcher naujovė yra ypač tvirta, lanksti ir itin atspari susisukimams - tai idealios savybės aukštos kokybės laistymo sistemai, užtikrinančiai pastovų vandens srautą. Be to, sodo žarnoje nėra ftalatų (< 0,1 %), kadmio, bario ir švino - tai reiškia, kad joje nėra visiškai jokių žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų, tačiau ji vis tiek yra patvari. Nuo atmosferos poveikio atsparus apsaugantis UV spindulių išorinis sluoksnis apsaugo medžiagą, o nepermatomas vidurinis sluoksnis neleidžia žarnos viduje kauptis dumbliams. Plyšimo slėgis yra 45 bar. Vandens žarna taip pat pasižymi įspūdingu atsparumu -20-60 °C temperatūrai. Šiai sodo žarnai suteikiame 15 metų garantiją.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės medžiagų vidurinis sluoksnis
- Lankstumas ir atsparumas smūgiams garantuoja optimalų vandens tekėjimą.
30 metrų ilgio
- Mažų ir vidutinių sodų ir kitų vietų laistymui.
Dėl kokybiškos austos medžiagos žarnos sienelės yra ypač tvirtos, todėl jos gali atlaikyti iki 45 barų slėgį
- Tvirta
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
- Paprasta naudoti.
Atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +60°C
- Kokybiška žarna.
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
- Itin ilgaamžė.
Kokybiška sodo žarna, be ftalatų (<0.1%), kadmio, bario ir švino
- Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Viršutinis sluoksnis saugo nuo UV spindulių
- Atspari oro sąlygoms.
15 metų garantija.
- Atitinka aukštus kokybės standartus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″
|Vamzdžio ilgis (m)
|30
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|3,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|290 x 290 x 165
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
- Sodo technika ir įrankiai