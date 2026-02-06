Laistymo žarnos rinkinys 1/2" - 30 m
Puikus bazinis žarnos rinkinys, kurį sudaro 30 m 1/2" "PrimoFlex®" žarnos, daugiafunkcinis purkštuvas "Plus" ir kiti praktiški priedai.
Šiame žarnos rinkinyje yra viskas, ko reikia paprastam sodo laistymo pradžiamoksliui: "PrimoFlex®" 30 m ilgio 1/2" žarna, daugiafunkcinis purkštuvas "Plus" su keturiais purškimo būdais, besisukančia patogia rankena ir membranine technologija, apsaugančia nuo lašėjimo, G3/4 čiaupo adapteris su G1/2 reduktoriumi, universali žarnos jungtis ir universali žarnos jungtis su "Aqua Stop". Kärcher laistymo linijos sodo žarnos yra itin lanksčios, tvirtos ir atsparios susisukimams. Privalumai akivaizdūs: ilgas tarnavimo laikas ir lengvas valdymas, užtikrinantis aukščiausios klasės sodo priežiūrą.
Savybės ir privalumai
30 m 1/2" standartinės žarnos
- Idealus pradinis rinkinys.
12 metų garantija.
- Itin patvarus.
Universali žarnos jungtis 2.645-191.0.
- Tinkama naudoti su daugeliu žinomų ženklų
G3/4 žalvarinis čiaupo adapteris su G1/2 reduktoriumi
- Tinka visoms sodo laistymo žarnoms
Keturi pasirenkami laistymo režimai su užrakinimo funkcija: dušas, plokščia srovė, taškinė, dulksna.
- Teisingas purškimo režimas kiekvienai naudojimo vietai
Speciali membraninė technologija
- Kad būtų apsaugotas nuo lašėjimo, net ir pasikeitus purškimo būdui arba nutrūkus vandens tiekimui.
Pasukama rankena
- Paleidimo rankenos individualus nustatymas, nukreiptas į priekį arba atgal.
Lengvas rankenos blokavimas
- Patogiam ir ilgam laistymui.
Švelnaus plastiko elementai
- Neslysta, patogu bei apsaugota nuo pažeidimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″
|Vamzdžio ilgis (m)
|30
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|3,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|290 x 290 x 165
Komplektacija
- Universali žarnos jungtis: 1 Piece(s)
- Universali žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
- Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
Įranga
- Purškimo būdas: purškiamas rūkas
- Purškimo modelis: horizontali plokščia srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
- Purškimo būdas: purkštuvas
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
- Sodo technika ir įrankiai