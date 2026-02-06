Laistymo žarnos rinkinys 1/2" - 30 m

Puikus bazinis žarnos rinkinys, kurį sudaro 30 m 1/2" "PrimoFlex®" žarnos, daugiafunkcinis purkštuvas "Plus" ir kiti praktiški priedai.

Šiame žarnos rinkinyje yra viskas, ko reikia paprastam sodo laistymo pradžiamoksliui: "PrimoFlex®" 30 m ilgio 1/2" žarna, daugiafunkcinis purkštuvas "Plus" su keturiais purškimo būdais, besisukančia patogia rankena ir membranine technologija, apsaugančia nuo lašėjimo, G3/4 čiaupo adapteris su G1/2 reduktoriumi, universali žarnos jungtis ir universali žarnos jungtis su "Aqua Stop". Kärcher laistymo linijos sodo žarnos yra itin lanksčios, tvirtos ir atsparios susisukimams. Privalumai akivaizdūs: ilgas tarnavimo laikas ir lengvas valdymas, užtikrinantis aukščiausios klasės sodo priežiūrą.

Savybės ir privalumai
30 m 1/2" standartinės žarnos
  • Idealus pradinis rinkinys.
12 metų garantija.
  • Itin patvarus.
Universali žarnos jungtis 2.645-191.0.
  • Tinkama naudoti su daugeliu žinomų ženklų
G3/4 žalvarinis čiaupo adapteris su G1/2 reduktoriumi
  • Tinka visoms sodo laistymo žarnoms
Keturi pasirenkami laistymo režimai su užrakinimo funkcija: dušas, plokščia srovė, taškinė, dulksna.
  • Teisingas purškimo režimas kiekvienai naudojimo vietai
Speciali membraninė technologija
  • Kad būtų apsaugotas nuo lašėjimo, net ir pasikeitus purškimo būdui arba nutrūkus vandens tiekimui.
Pasukama rankena
  • Paleidimo rankenos individualus nustatymas, nukreiptas į priekį arba atgal.
Lengvas rankenos blokavimas
  • Patogiam ir ilgam laistymui.
Švelnaus plastiko elementai
  • Neslysta, patogu bei apsaugota nuo pažeidimo.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 1/2″
Vamzdžio ilgis (m) 30
Spalva Geltona
Svoris (kg) 3,6
Svoris (su pakuote) (kg) 3,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 290 x 290 x 165

Komplektacija

  • Universali žarnos jungtis: 1 Piece(s)
  • Universali žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
  • Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)

Įranga

  • Purškimo būdas: purškiamas rūkas
  • Purškimo modelis: horizontali plokščia srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
  • Purškimo būdas: purkštuvas
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Skirta didelių sodų laistymui
  • Vazoninių augalų laistymui
  • Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
  • Sodo technika ir įrankiai