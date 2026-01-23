PrimoFlex® plus žarna (3/4") 25 m
Kokybiška PrimoFlex® plus sodo žarna (3/4") 25 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 45 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.
Kokybiška PrimoFlex® plus sodo žarna (3/4") 25 m. idealiai tinkama nedideliems ir dideliems plotams ir sodams laistyti. Tai 3 sluoksnių sodo žarna, atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Žarnos sudėtyje nėra ftalatų, kadmio, bario ar švino, ji nepavojinga sveikatai. Atspari oro sąlygoms, UV spinduliams išorinė žarnos danga apsaugo medžiagą, o matinis tarpinis sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje. Pliūpsnio slėgis: 45 bar. Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C. Gaminiui suteikiama 15 metų garantija. Kärcher PrimoFlex® sodo žarnos yra itin lanksčios, patvarios ir apsaugotos nuo susipynimo, sukurtos taip, kad jomis būtų paprasta naudotis. Juostinis geltonas DuPontTM Kevlar® pluoštas yra išskirtinis mūsų tvirtų, aukštos kokybės PrimoFlex® Plus žarnų bruožas.
Savybės ir privalumai
15 metų garantija.
- Garantuotas patvarumas.
3 sluoksnių žarna.
- Nesusipina
Plyšimo slėgis 30 bar
- Garantuotas patvarumas.
Ypatingai patvarios, lanksčios ir apsaugotos nuo susipynimo.
- Garantuotas patvarumas.
Didelis atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +65°C
- Garantuotas patvarumas.
Be kadmio, bario ir švino
- Saugi ir draugiška aplinkai
Sutvirtinantis pynimas su naujovišku geltonu KEVLAR® pluoštu iš DuPontTM
- Tvirtas ir ilgalaikis
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
- Garantuotas patvarumas.
Kokybiška sodo žarna be ftalatų
- Saugi ir draugiška aplinkai
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|3/4″
|Vamzdžio ilgis (m)
|25
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|375 x 375 x 150
DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
- Sodo technika ir įrankiai