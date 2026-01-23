PrimoFlex® plus žarna (3/4") 25 m

Kokybiška PrimoFlex® plus sodo žarna (3/4") 25 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 45 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.

Kokybiška PrimoFlex® plus sodo žarna (3/4") 25 m. idealiai tinkama nedideliems ir dideliems plotams ir sodams laistyti. Tai 3 sluoksnių sodo žarna, atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Žarnos sudėtyje nėra ftalatų, kadmio, bario ar švino, ji nepavojinga sveikatai. Atspari oro sąlygoms, UV spinduliams išorinė žarnos danga apsaugo medžiagą, o matinis tarpinis sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje. Pliūpsnio slėgis: 45 bar. Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C. Gaminiui suteikiama 15 metų garantija. Kärcher PrimoFlex® sodo žarnos yra itin lanksčios, patvarios ir apsaugotos nuo susipynimo, sukurtos taip, kad jomis būtų paprasta naudotis. Juostinis geltonas DuPontTM Kevlar® pluoštas yra išskirtinis mūsų tvirtų, aukštos kokybės PrimoFlex® Plus žarnų bruožas.

Savybės ir privalumai
15 metų garantija.
  • Garantuotas patvarumas.
3 sluoksnių žarna.
  • Nesusipina
Plyšimo slėgis 30 bar
  • Garantuotas patvarumas.
Ypatingai patvarios, lanksčios ir apsaugotos nuo susipynimo.
  • Garantuotas patvarumas.
Didelis atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +65°C
  • Garantuotas patvarumas.
Be kadmio, bario ir švino
  • Saugi ir draugiška aplinkai
Sutvirtinantis pynimas su naujovišku geltonu KEVLAR® pluoštu iš DuPontTM
  • Tvirtas ir ilgalaikis
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
  • Garantuotas patvarumas.
Kokybiška sodo žarna be ftalatų
  • Saugi ir draugiška aplinkai
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 3/4″
Vamzdžio ilgis (m) 25
Spalva Geltona
Svoris (kg) 6
Svoris (su pakuote) (kg) 6
Matmenys (I x P x A) (mm) 375 x 375 x 150

DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

PrimoFlex® plus žarna (3/4") 25 m
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Skirta didelių sodų laistymui
  • Vazoninių augalų laistymui
  • Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
  • Sodo technika ir įrankiai