PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m

Patvari ir kokybiška, apsaugota nuo lankstymosi PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.

Kokybiška PrimoFlex® žarna, kurios skersmuo yra 1/2 colio, o ilgis 20 m, puikiai tinka mažiems ir dideliems plotams ir sodams laistyti. Trijų sluoksnių sodo žarnoje su slėgiui atspariu austu metalo tinkleliu, nėra ftalatų (< 0,1) %), kadmio, bario ir švino – tai reiškia, kad jame visiškai nėra  sveikatai kenksmingų medžiagų. Atspari oro sąlygoms anti-UV išorinis sluoksnis apsaugo, o nepermatomas vidurinis sluoksnis neleidžia dumbliams kauptis žarnos viduje. Slėgis 24 barai. Vandens žarna pasižymi įspūdingu atsparumu temperatūrai nuo 0 iki +40 °C. Šiai lanksčiai sodo žarnai suteikiame 12 metų garantiją. Kärcher laistymo linijos sodo žarnos yra išskirtinai lanksčios, tvirtos ir atsparios lenkimams. Privalumai akivaizdūs: ilgas tarnavimo laikas ir lankstumas, Kärcher: išmintingas pasirinkimas jūsų laistymo poreikiams.

Savybės ir privalumai
12 metų garantija.
  • Patvarus
3 sluoksnių žarna.
  • Atspari sulankstymams
Pliūpsnio slėgis: 24 bar.
  • Grarantuotas tvirtumas
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
  • Paprasta naudoti.
Atsparumas temperatūrai nuo 0 iki +40 °C
  • Grarantuotas tvirtumas
Be kadmio, bario ir švino
  • Saugi ir draugiška aplinkai
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
  • Garantuotas tvirtumas ir ilgaamžiškumas
Kokybiška sodo žarna be ftalatų
  • Saugi ir draugiška aplinkai
Atspari oro sąlygoms, UV spinduliams išorinė žarnos danga.
  • Grarantuotas tvirtumas
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 1/2″
Vamzdžio ilgis (m) 20
Spalva Geltona
Svoris (kg) 2,3
Svoris (su pakuote) (kg) 2,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 285 x 285 x 115
