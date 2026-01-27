PrimoFlex® žarna 1/2" - 25 m

Lanksti sodo žarna "PrimoFlex®" (1/2") yra 25 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. Sprogimo slėgis: 24 bar.

Kokybiška "PrimoFlex®" žarna, kurios skersmuo yra 1/2", o ilgis - 25 m, puikiai tinka laistyti nuo mažų iki didelių plotų ir sodų. Trisluoksnėje sodo žarnoje su slėgiui atspariu austiniu sutvirtinimu nėra ftalatų (< 0,1 %), kadmio, bario ir švino - tai reiškia, kad joje nėra visiškai jokių žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. Oro sąlygoms atsparus apsauginis išorinis sluoksnis nuo ultravioletinių spindulių apsaugo medžiagą, o nepermatomas vidurinis sluoksnis neleidžia žarnos viduje kauptis dumbliams. Plyšimo slėgis - 24 barai. Vandens žarna taip pat pasižymi įspūdingu atsparumu 0-40 °C temperatūrai. Šiai lanksčiai sodo žarnai suteikiame 12 metų garantiją. Kärcher laistymo linijos sodo žarnos yra itin lanksčios, tvirtos ir atsparios susisukimams. Privalumai akivaizdūs: ilgas tarnavimo laikas ir lengvas valdymas. Kärcher: Laistymo žarnos: protingas pasirinkimas jūsų laistymo poreikiams.

Savybės ir privalumai
12 metų garantija.
  • Patvarus
3 sluoksnių žarna.
  • Atspari sulankstymams
Pliūpsnio slėgis: 22 barai
  • Grarantuotas tvirtumas
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
  • Paprasta naudoti.
Atsparumas temperatūrai nuo 0 iki +40 °C
  • Grarantuotas tvirtumas
Be kadmio, bario ir švino
  • Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
  • Garantuotas tvirtumas ir ilgaamžiškumas
Kokybiška sodo žarna be ftalatų
  • Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Atspari oro sąlygoms, UV spinduliams išorinė žarnos danga.
  • Grarantuotas tvirtumas
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 1/2″
Vamzdžio ilgis (m) 25
Spalva Geltona
Svoris (kg) 2,8
Svoris (su pakuote) (kg) 2,8
Matmenys (I x P x A) (mm) 289 x 289 x 142
PrimoFlex® žarna 1/2" - 25 m
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Skirta didelių sodų laistymui
  • Vazoninių augalų laistymui
  • Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
  • Sodo technika ir įrankiai