Kokybiška "PrimoFlex®" žarna, kurios skersmuo yra 1/2", o ilgis - 25 m, puikiai tinka laistyti nuo mažų iki didelių plotų ir sodų. Trisluoksnėje sodo žarnoje su slėgiui atspariu austiniu sutvirtinimu nėra ftalatų (< 0,1 %), kadmio, bario ir švino - tai reiškia, kad joje nėra visiškai jokių žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. Oro sąlygoms atsparus apsauginis išorinis sluoksnis nuo ultravioletinių spindulių apsaugo medžiagą, o nepermatomas vidurinis sluoksnis neleidžia žarnos viduje kauptis dumbliams. Plyšimo slėgis - 24 barai. Vandens žarna taip pat pasižymi įspūdingu atsparumu 0-40 °C temperatūrai. Šiai lanksčiai sodo žarnai suteikiame 12 metų garantiją. Kärcher laistymo linijos sodo žarnos yra itin lanksčios, tvirtos ir atsparios susisukimams. Privalumai akivaizdūs: ilgas tarnavimo laikas ir lengvas valdymas. Kärcher: Laistymo žarnos: protingas pasirinkimas jūsų laistymo poreikiams.