PrimoFlex® Žarna 5/8" - 15 m

15 m ilgio, atspari temperatūrai ir be kenksmingų sveikatai medžiagų: lanksti PrimoFlex® sodo žarna (5/8 ") su slėgiui atspariu metalo tinkleliu atlaiko iki 22 barų pliūpsnio slėgį.

Kärcher kokybiška PrimoFlex® žarna, kurios skersmuo 5/8" ir ilgis 15 metrų, garantuoja ilgą tarnavimo laiką, yra labai lanksti ir tinka laistyti mažus ir vidutinio dydžio plotus bei sodus. Trisluoksnė sodo žarna su slėgiui atspariu austu tinklu, kurioje nėra ftalatų (< 0,1%), kadmio, bario ir švino – tai reiškia, kad joje nėra sveikatai pavojingų medžiagų. Medžiaga yra idealiai apsaugota dėl oro sąlygoms atsparaus anti -UV išorinio sluoksnio ir nepermatomo vidurinio sluoksnio apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje. Maksimalus slėgis 22bar. Vandens žarna atspari temperatūrai nuo 0 iki +40°C. Jai suteikiama 12 metų garantija sodo žarnos. Visos Kärcher laistymo linijos sodo žarnos yra išskirtinai lanksčios, tvirtos ir atsparios lenkimams.

Savybės ir privalumai
12 metų garantija.
  • Patvarumas
Trisluoksnė
  • Nesusipina
Pliūpsnio slėgis: 22 barai
  • Garantuotas patvarumas.
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
  • Paprasta naudoti.
Atsparumas temperatūrai nuo 0 iki +40 °C
  • Garantuotas patvarumas.
Sudėtyje nėra kadmio balio ir švino
  • Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
  • Garantuotas atsparumas ir tvirtumas
Kokybiška sodo žarna be ftalatų
  • Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Atspari oro sąlygoms, UV spinduliams išorinė žarnos danga.
  • Garantuotas patvarumas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 5/8″
Vamzdžio ilgis (m) 15
Spalva Geltona
Svoris (kg) 2,2
Svoris (su pakuote) (kg) 2,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 370 x 370 x 100
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Vazoninių augalų laistymui
  • Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
  • Sodo technika ir įrankiai