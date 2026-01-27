PrimoFlex® Žarna 5/8" - 15 m
15 m ilgio, atspari temperatūrai ir be kenksmingų sveikatai medžiagų: lanksti PrimoFlex® sodo žarna (5/8 ") su slėgiui atspariu metalo tinkleliu atlaiko iki 22 barų pliūpsnio slėgį.
Kärcher kokybiška PrimoFlex® žarna, kurios skersmuo 5/8" ir ilgis 15 metrų, garantuoja ilgą tarnavimo laiką, yra labai lanksti ir tinka laistyti mažus ir vidutinio dydžio plotus bei sodus. Trisluoksnė sodo žarna su slėgiui atspariu austu tinklu, kurioje nėra ftalatų (< 0,1%), kadmio, bario ir švino – tai reiškia, kad joje nėra sveikatai pavojingų medžiagų. Medžiaga yra idealiai apsaugota dėl oro sąlygoms atsparaus anti -UV išorinio sluoksnio ir nepermatomo vidurinio sluoksnio apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje. Maksimalus slėgis 22bar. Vandens žarna atspari temperatūrai nuo 0 iki +40°C. Jai suteikiama 12 metų garantija sodo žarnos. Visos Kärcher laistymo linijos sodo žarnos yra išskirtinai lanksčios, tvirtos ir atsparios lenkimams.
Savybės ir privalumai
12 metų garantija.
- Patvarumas
Trisluoksnė
- Nesusipina
Pliūpsnio slėgis: 22 barai
- Garantuotas patvarumas.
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
- Paprasta naudoti.
Atsparumas temperatūrai nuo 0 iki +40 °C
- Garantuotas patvarumas.
Sudėtyje nėra kadmio balio ir švino
- Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
- Garantuotas atsparumas ir tvirtumas
Kokybiška sodo žarna be ftalatų
- Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Atspari oro sąlygoms, UV spinduliams išorinė žarnos danga.
- Garantuotas patvarumas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|5/8″
|Vamzdžio ilgis (m)
|15
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|2,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|370 x 370 x 100
Suderinami įrenginiai
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Anniversary Edition
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Universal
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition *EU
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ BB *EU
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- Rankinis plovimo Įrenginys KHB 4-18 Plus Battery Set
- Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18
- Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Battery Set
- Rankinis plovimo įrenginys KHB 4-18 Plus
- K 2 Basic
- K 2 Basic OJ
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 HOME T150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 SILENT Limited Edition
- K 2 Universal
- K 2. Plovimo įrenginys
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home T50
- K 3 Premium Full Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Full Control Car
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 UM PROMO (BT)
- K 5
- K 5 Black ir Žarnos ir jungčių rinkinys
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control WSK
- K 5 Premium
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K3 Car & Home T50
- KHB 6 Battery Limited Edition
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
- Sodo technika ir įrankiai