PrimoFlex žarna 1/2" 30m

Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiui atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo - 20–65 °C.

Kokybiška PrimoFlex® žarna, kurios skersmuo yra 1/2" ir ilgis 30 m, puikiai tinka didesnio ploto laistymo vietoms ir sodams. Trijų sluoksnių sodo žarna su slėgiui atspariu armavimo tinkleliu neturi ftalatų (< 0,1) %), kadmio, bario ir švino – tai reiškia, kad joje visiškai nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Atspari oro sąlygoms anti-UV išorinis sluoksnis apsaugo medžiagą, o nepermatomas vidurinis sluoksnis neleidžia dumbliams kauptis žarnos viduje. Plyšimo slėgis yra 24 barai. Žarna taip pat pasižymi įspūdingu atsparumu temperatūrai nuo -20 iki 65 °C. Šiai sodo žarnai suteikiama 12 metų garantiją. Kärcher laistymo linijos sodo žarnos yra išskirtinai lanksčios, tvirtos ir atsparios ilgas tarnavimo laikas ir paprastas naudojimas yra laimėjimų derinys Kärcher: išmintingas pasirinkimas jūsų laistymo poreikiams patenkinti.

Savybės ir privalumai
12 metų garantija.
  • Patvarus
3 sluoksnių žarna.
  • Nesusipina
Pliūpsnio slėgis: 24 bar.
  • Garantuotas patvarumas.
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
  • Paprasta naudoti.
Atsparumas temperatūrai nuo 0 iki +40 °C
  • Garantuotas patvarumas.
Be kadmio, bario ir švino
  • Saugi ir draugiška aplinkai
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
  • Garantuotas atsparumas ir tvirtumas
Kokybiška sodo žarna be ftalatų
  • Saugi ir draugiška aplinkai
Atspari oro sąlygoms, UV spinduliams išorinė žarnos danga.
  • Garantuotas patvarumas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 1/2″
Vamzdžio ilgis (m) 30
Spalva Geltona
Svoris (kg) 3,3
Svoris (su pakuote) (kg) 3,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 270 x 270 x 170
PrimoFlex žarna 1/2" 30m
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Skirta didelių sodų laistymui
  • Vazoninių augalų laistymui
  • Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
  • Sodo technika ir įrankiai