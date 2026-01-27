Sujungimų rinkinys
Jungčių rinkinys: 3/4" sriegio čiaupo jungtis su 1/2" sriegio reduktoriumi, dvi universalios žarnų jungtys ir 1.5 m Kevlar® žarna (5/8"). Rinkinys skirtas prijungti žarnų vagonėlį ir ritę prie čiaupo.
Jungčių rinkinys, skirtas prijungti žarnų vagonėlį ir ritę prie čiaupo. Rinkinį sudaro 3/4" sriegio čiaupo jungtis su 1/2" sriegio reduktoriumi, dvi universalios žarnų jungtys ir 1.5 m Kevlar® žarna (5/8"). Kärcher sodo žarnos yra itin lanksčios, patvarios ir apsaugotos nuo susipynimo. Šios žarnos pasižymi akivaizdžiais privalumais: išskirtiniu ilgaamžiškumu ir nesudėtingu naudojimu. Būk sumanus, laistyk su Kärcher! Kevlar® yra registruotas "E.I. du Pont de Nemours and Company" prekės ženklas.
Savybės ir privalumai
1,5 m 5/8" PrimoFlex® žarna
2 x universalios žarnų jungtys 2.645-191.0
- Tinka visoms sodo laistymo žarnoms
Skirtas žarnos vežimėlio ir ritės prijungimui prie čiaupo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|5/8″
|Vamzdžio ilgis (m)
|1,5
|Sriegio dydis
|G 3/4
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|210 x 210 x 58
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
