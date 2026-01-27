Sujungimų rinkinys

Jungčių rinkinys: 3/4" sriegio čiaupo jungtis su 1/2" sriegio reduktoriumi, dvi universalios žarnų jungtys ir 1.5 m Kevlar® žarna (5/8"). Rinkinys skirtas prijungti žarnų vagonėlį ir ritę prie čiaupo.

Jungčių rinkinys, skirtas prijungti žarnų vagonėlį ir ritę prie čiaupo. Rinkinį sudaro 3/4" sriegio čiaupo jungtis su 1/2" sriegio reduktoriumi, dvi universalios žarnų jungtys ir 1.5 m Kevlar® žarna (5/8"). Kärcher sodo žarnos yra itin lanksčios, patvarios ir apsaugotos nuo susipynimo. Šios žarnos pasižymi akivaizdžiais privalumais: išskirtiniu ilgaamžiškumu ir nesudėtingu naudojimu. Būk sumanus, laistyk su Kärcher! Kevlar® yra registruotas "E.I. du Pont de Nemours and Company" prekės ženklas.

Savybės ir privalumai
1,5 m 5/8" PrimoFlex® žarna
2 x universalios žarnų jungtys 2.645-191.0
  • Tinka visoms sodo laistymo žarnoms
Skirtas žarnos vežimėlio ir ritės prijungimui prie čiaupo.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 5/8″
Vamzdžio ilgis (m) 1,5
Sriegio dydis G 3/4
Spalva Geltona
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 210 x 210 x 58

Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.

Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Skirta didelių sodų laistymui
  • Vazoninių augalų laistymui
  • Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
  • Sodo technika ir įrankiai