Žarnos rinkinys, 20 m
Žarnos rinkinys su 20 m standartine žarna (1/2"), purkštuvu, 3/4" sriegio čiaupo jungtimi su 1/2" sriegio reduktoriumi, universalia žarnos jungtimi, universalia žarnos jungtimi su "Aqua Stop" mechanizmu.
Idealus žarnų rinkinys pradedantiesiems. Žarnos rinkinį sudaro 20 m standartinė žarna (1/2"), vienas purkštuvas, viena G3/4" sriegio čiaupo jungtis su G1/2" sriegio reduktoriumi, viena universali žarnos jungtis ir viena universali žarnos jungtis su "Aqua Stop" mechanizmu. Kärcher sodo žarnos yra itin lanksčios, patvarios ir apsaugotos nuo susipynimo. Šios žarnos pasižymi akivaizdžiais privalumais: išskirtiniu ilgaamžiškumu ir nesudėtingu naudojimu, užtikrinančiais tobulai atliktus sodo darbus. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
20 m 1/2" Standartinė žarna
- Idealus pradinis rinkinys.
"Click" sistema.
- Tinkama naudoti su daugeliu žinomų ženklų
Purškimo pistoletas su reguliuojamu antgaliu
- Purškimo režimas reguliuojamas nuo stipraus iki švelnaus
Universali žarnos jungtis 2.645-191.0.
- Tinkama naudoti su daugeliu žinomų ženklų
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″
|Vamzdžio ilgis (m)
|20
|Sriegio dydis
|G 3/4
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|2,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|360 x 360 x 100
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė