Žarnos rinkinys su žarnos laikikliu, 15 m PrimoFlex® žarna (1/2"), purškimo antgaliu, 1" čiaupo jungtimi su 3/4" sriegio reduktoriumi, universalia žarnos jungtimi, universalia žarnos jungtimi su "Aqua Stop" mechanizmu.

Žarnos rinkinys su žarnos laikikliu, idealiai tinka naudoti kartu su slėginiais plautuvais. Kärcher sodo žarnos yra itin lanksčios, patvarios ir apsaugotos nuo susipynimo. Šios žarnos pasižymi akivaizdžiais privalumais: išskirtiniu ilgaamžiškumu ir nesudėtingu naudojimu, užtikrinančiais tobulai atliktus sodo darbus. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!

Savybės ir privalumai
PrimoFlex® žarna (1/2") 15 m.
Žarna idealiai tinka naudoti su aukšto slėgio plovimo įrenginiu.
"Click" sistema.
  • Tinkama naudoti su daugeliu žinomų ženklų
Žarnos laikiklis.
  • Praktiškas sandėliavimas
Purkštuvas su reguliuojamu lancetu
  • Purškimo režimas reguliuojamas nuo stipraus iki švelnaus
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 1/2″
Vamzdžio ilgis (m) 15
Sriegio dydis G1
Spalva Geltona
Svoris (kg) 2
Svoris (su pakuote) (kg) 2,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 260 x 260 x 110

Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.

Įranga

  • Purškimo būdas: kūginė srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
