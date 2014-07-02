Žarnos rinkinys su žarnos laikikliu, 15 m
Žarnos rinkinys su žarnos laikikliu, 15 m PrimoFlex® žarna (1/2"), purškimo antgaliu, 1" čiaupo jungtimi su 3/4" sriegio reduktoriumi, universalia žarnos jungtimi, universalia žarnos jungtimi su "Aqua Stop" mechanizmu.
Žarnos rinkinys su žarnos laikikliu, idealiai tinka naudoti kartu su slėginiais plautuvais. Žarnos rinkinys su žarnos laikikliu, 15 m PrimoFlex® žarna (1/2"), purškimo antgaliu, 1" čiaupo jungtimi su 3/4" sriegio reduktoriumi, universalia žarnos jungtimi, universalia žarnos jungtimi su "Aqua Stop" mechanizmu. Kärcher sodo žarnos yra itin lanksčios, patvarios ir apsaugotos nuo susipynimo. Šios žarnos pasižymi akivaizdžiais privalumais: išskirtiniu ilgaamžiškumu ir nesudėtingu naudojimu, užtikrinančiais tobulai atliktus sodo darbus. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
PrimoFlex® žarna (1/2") 15 m.
Žarna idealiai tinka naudoti su aukšto slėgio plovimo įrenginiu.
"Click" sistema.
- Tinkama naudoti su daugeliu žinomų ženklų
Žarnos laikiklis.
- Praktiškas sandėliavimas
Purkštuvas su reguliuojamu lancetu
- Purškimo režimas reguliuojamas nuo stipraus iki švelnaus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″
|Vamzdžio ilgis (m)
|15
|Sriegio dydis
|G1
|Spalva
|Geltona
|Svoris (kg)
|2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 260 x 110
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė