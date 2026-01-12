Daugiafunkcinis diskinis purkštuvas MS 100 6

Daugiafunkcinis diskinis purkštuvas MS 100, skirtas nedidelių plotų ir sodų laistymui. Galimi šeši purškimo režimai, užtikrinantys laistymo įvairovę. Maksimalus apimamas plotas: 78 m2.

Daugiafunkcinis diskinis purkštuvas MS 100, skirtas nedidelių plotų ir sodų laistymui. Galimi šeši purškimo režimai, užtikrinantys laistymo įvairovę. Maksimalus apimamas plotas: 78 m2. Purkštuvai gaminami su įsmeigiamu arba užstumiamu pagrindu. Purkštuvas lengvai jungiamas su sodo žarna ir tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!

Savybės ir privalumai
6 skirtingos antgalio formos įvairiems drėkinimo režimams.
  • Laistymas, kai reikia
Kilpa, skirta pakabinti prietaisą, yra integruota į rankeną
  • Lengvam laikymui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Water volume 21 l/min
Purškimo diametras 2 bar ≤ 8,4 m
Purškimo diametras 4 bar ≤ 10 m
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 208 x 199 x 71
Daugiafunkcinis diskinis purkštuvas MS 100 6
Daugiafunkcinis diskinis purkštuvas MS 100 6
Daugiafunkcinis diskinis purkštuvas MS 100 6
Daugiafunkcinis diskinis purkštuvas MS 100 6
Daugiafunkcinis diskinis purkštuvas MS 100 6
Daugiafunkcinis diskinis purkštuvas MS 100 6
Priedai