Daugiafunkcinis diskinis purkštuvas MS 100 6
Daugiafunkcinis diskinis purkštuvas MS 100, skirtas nedidelių plotų ir sodų laistymui. Galimi šeši purškimo režimai, užtikrinantys laistymo įvairovę. Maksimalus apimamas plotas: 78 m2.
Daugiafunkcinis diskinis purkštuvas MS 100, skirtas nedidelių plotų ir sodų laistymui. Galimi šeši purškimo režimai, užtikrinantys laistymo įvairovę. Maksimalus apimamas plotas: 78 m2. Purkštuvai gaminami su įsmeigiamu arba užstumiamu pagrindu. Purkštuvas lengvai jungiamas su sodo žarna ir tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
6 skirtingos antgalio formos įvairiems drėkinimo režimams.
- Laistymas, kai reikia
Kilpa, skirta pakabinti prietaisą, yra integruota į rankeną
- Lengvam laikymui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Water volume
|21 l/min
|Purškimo diametras 2 bar
|≤ 8,4 m
|Purškimo diametras 4 bar
|≤ 10 m
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|208 x 199 x 71