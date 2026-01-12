Purkštuvas CS 90 Vario su tvirtu smaigu
Purkštuvas CS 90 Vario su tvirtu smaigu, idealiai tinkamas nedidelių plotų ir sodų laistymui; tinkamas naudoti nelygiose ir kalnuotose vietovėse. Maksimalus apimamas plotas: 64 m2. Parduodamas su papildomu suderintuvu stačiakampiams plotams laistyti. Purkštuvas lengvai jungiamas su sodo žarna ir tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
Tvirtas smaigas, tinkamas nelygiam reljefui
- Garantuotas stabilumas ir patvarumas.
Papildoma jungtis
- Stačiakampių plotų laistymas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Purškimo diametras 2 bar
|9 m
|Purškimo diametras 4 bar
|9 m
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|113 x 117 x 135