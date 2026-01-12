Rotacinis purkštuvas RS 130/3

Rotacinis purkštuvas RS 130/3, idealiai tinkamas vidutinio dydžio plotų ir sodų laistymui. Apima iki 133 m2 plotą. Purkštuvas lengvai jungiamas su sodo žarna ir tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!

Savybės ir privalumai
Metalinės atramos
  • Atsparumas ir tvirtumas
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Water volume 15,5 l/min
Purškimo diametras 2 bar ≤ 11 m
Purškimo diametras 4 bar ≤ 13 m
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 200 x 248 x 100
Priedai