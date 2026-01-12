Vibracinis purkštuvas OS 3.220
Vibracinis purkštuvas OS 3.220, skirtas vidutinio dydžio ir didelių plotų ir sodų laistymui. Neribotos apimamo ploto nustatymo galimybės. Maksimalus apimamas plotas: 220 m2.
Svyruojantis purkštuvas OS 3.220 naudojamas vidutinio dydžio ir didelių plotų bei sodų laistymui. Svyruojančių purkštuvų diapazoną galima nustatyti ir nuolat reguliuoti pagal poreikį – maksimalus laistymo plotas yra 220 kvadratinių metrų. Šiuolaikiškas purkštuvas yra ilgaamžis. Priklausomai nuo poreikio, Kärcher purkštuvai gali būti komplektuojami su smaigaliais arba rogutėmis. Tai reiškia, kad naujasis Kärcher svyruojantis purkštuvas yra dar patogesnis. Žinoma, visi Kärcher purkštuvai turi išbandytą kablio ir kilpos sistemą ir gali būti lengvai prijungiami prie sodo žarnos. Kärcher: išmintingas pasirinkimas jūsų laistymo poreikiams patenkinti.
Savybės ir privalumai
Nepertraukimas purškimo atstumo reguliavimasTikslus laistymas.
Kilpa, skirta pakabinti prietaisą, yra integruota į rankenąLengvam laikymui.
Turi valymo adatėlęLengvam purkštukų valymui
Labai patvarus mechanizmas
- Ilgesniam įrenginio darbo laikui ir didesniam tarnavimo laikui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Purškimo plotas 2 bar
|45 - 120 m²
|Purškimo plotas 4 bar
|80 - 220 m²
|Purškimo plotis 2 bar (m)
|9
|Purškimo plotis 4 bar (m)
|13
|Vidutinis padengimas 2 bar (m)
|5 - 14
|Vidutinis padengimas 4 bar (m)
|6 - 17
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|450 x 136 x 86
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Veja
- Skirtas vidutinio ir didelio dydžio plotams.
Priedai
Vibracinis purkštuvas OS 3.220 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.