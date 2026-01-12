Žiedinis purkštuvas RS 120/2
Žiedinis purkštuvas RS 120/2, pasižymintis reguliuojamu purškimo kampu, idealiai tinkamas vidutinio dydžio plotų ir sodų laistymui. Apima iki 113 m2 plotą. Purkštuvas lengvai jungiamas su sodo žarna ir tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
Reguliuojamas purškimo kampas.
- Laistymas, kai reikia
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Water volume
|16 l/min
|Purškimo diametras 2 bar
|≤ 8 m
|Purškimo diametras 4 bar
|≤ 12 m
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|200 x 248 x 110