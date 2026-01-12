Žiedinis purkštuvas RS 120/2

Žiedinis purkštuvas RS 120/2, pasižymintis reguliuojamu purškimo kampu, idealiai tinkamas vidutinio dydžio plotų ir sodų laistymui. Apima iki 113 m2 plotą.

Žiedinis purkštuvas RS 120/2, pasižymintis reguliuojamu purškimo kampu, idealiai tinkamas vidutinio dydžio plotų ir sodų laistymui. Apima iki 113 m2 plotą. Purkštuvas lengvai jungiamas su sodo žarna ir tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!

Savybės ir privalumai
Reguliuojamas purškimo kampas.
  • Laistymas, kai reikia
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Water volume 16 l/min
Purškimo diametras 2 bar ≤ 8 m
Purškimo diametras 4 bar ≤ 12 m
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 200 x 248 x 110
Žiedinis purkštuvas RS 120/2
Žiedinis purkštuvas RS 120/2
Žiedinis purkštuvas RS 120/2
Priedai