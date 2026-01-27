Automatinė laistymo ritė CR 5.220
Automatinė laistymo ritė CR 5.220 turi 20 m ilgio 1/2" laistymo žarną, automatinį žarnos įtraukimo bei ištraukimo mechanizmą.
Kompaktiška ritė CR 5.220 turi 20 m Premium kokybės, be ftalatų (<0.01%) laistymo žarną, kurią galima lengvai suvynioti ir išvynioti jos nesupainiojant. Žarnos susukimas yra automatinis ir tolygus. Patogus sieninis laikiklis ir pridedami varžtai palengvina laistymo ritės montavimą, taip pat leidžia ritę ant sienos lanksčiai pasukti. Automatinė ritė turi ir integruotą laistymo žarnos stabdį, kuris užtikrina kontroliuojamą žarnos suvyniojimą. Be 20 m ilgio žarnos ir 1,5 m ilgio jungiamosios žarnos, į komplektą dar įeina reguliuojamas laistymo antgalis Plus, greita jungtis, greita jungtis Aqua Stop ir G3/4 žalvarinis čiaupo adapteris su G1/2 reduktoriumi.
Savybės ir privalumai
Automatinis žarnos įtraukimas
- Greitas ir lengvas vyniojimas ir išvyniojimas
Paruošta naudojimui.
- Į komplektą įeina 20 m ilgio 1/2" žarna ir 1,5 m ilgio jungiamoji 1/2" žarna, reguliuojamas laistymo antgalis Plus, greita jungtis, greita jungtis Aqua Stop ir G3/4 žalvarinis čiaupo adapteris su G1/2 reduktoriumi.
Pasukamas
- Lanksčiam išlyginimu
Integruotas žarnos stabdis
- Patikimas, kontroliuojamas žarnos įtraukimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Sprogstantis slėgis (bar)
|24
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|8,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|487 x 285 x 402
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
Automatinė laistymo ritė CR 5.220 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.