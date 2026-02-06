CR 5.330 automatinė
CR 5.330 automatinė žarnos ritė su 30 m 1/2" žarnos - dideliam darbiniam nuotoliui. Ritėje yra automatinis žarnos įtraukimo mechanizmas ir sklandus žarnos ištraukimo mechanizmas.
Automatinė žarnos ritė CR 5.330 yra kompaktiška, ją galima išvynioti ir vėl suvynioti nesudarant mazgų. Žarnos įtraukimo mechanizmas veikia automatiškai ir yra sklandus bei stabilus. Automatinėje žarnos ritėje yra integruotas žarnos stabdys, kuris užtikrina, kad žarna būtų įtraukiama kontroliuojamai. Žarnos ritėje yra 30 m ilgio, aukščiausios kokybės 1/2" žarna be ftalatų (< 0,1 %), o dėl patogaus sieninio laikiklio ir komplekte esančių varžtų ją galima greitai ir lengvai sumontuoti. Kartu su 2 m ilgio jungiamąja žarna kaip standartiniai priedai taip pat tiekiami tolygiai reguliuojamas "Plus" antgalis, žarnos jungtis, žarnos jungtis su "Aqua Stop" ir G3/4 žalvarinio čiaupo adapteris su G1/2 reduktoriumi.
Savybės ir privalumai
Automatinis žarnos įtraukimas
- Greitas ir lengvas vyniojimas ir išvyniojimas be mazgų.
Paruošta naudojimui.
- Su 30 m + 2 m 1/2" žarnos, antgaliu "Nozzle Plus", 2 žarnos jungtimis, G3/4 ir G1/2 čiaupo adapteriais.
Pasukamas
- Lankstus derinimas.
Integruotas žarnos stabdis
- Patikimam ir kontroliuojamam žarnos įtraukimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vamzdžio ilgis (m)
|30
|Žarnos pajėgumas (m)
|max. 30 (1/2")
|Sprogstantis slėgis (bar)
|24
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|12,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|15,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|579 x 314 x 493
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Komplektacija
- Žarnų sujungimas: 1 Piece(s)
- Žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
- Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
- Purkštuvas: 1 Piece(s)
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
CR 5.330 automatinė atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.