HT 3.400 žarnų vežimėlis
Laistymo žarnų vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena stūmimui, kampine jungtimi, sklandžiai veikiančia vyniojimo rankena ir novatoriška sulankstymo funkcija kompaktiškam sandėliavimui. Pilnai sumontuotas.
Sumontuotas HT 3.400 žarnų vežimėlio komplektas idealiai tinka laistyti vidutinio dydžio ir dideles teritorijas ir sodus. Įdiegus naujovišką sulankstymo funkciją, jis gali būti lengvai sulankstytas, norint sutaupyti vietos. Techninė informacija: reguliuojamo aukščio rankena stūmimui, sklandžiai veikianti vyniojimo rankena ir novatoriška sulankstymo funkcija kompaktiškam laikymui. Pilnai surinktas. Talpa: 40 m 1/2" žarna arba 30 m 5/8" žarna arba 20 m 3/4" žarna. Viskas, ko jums reikia idealiam sodui.
Savybės ir privalumai
Paruošta naudojimui.
Lengvai besisukanti rankena.
- Ergonomiškas žarnų suvyniojimas.
Dideli ratukai
- Didesniam mobilumui.
Reguliuojamo aukščio rankena.
Dydis: 40 m 1/2" žarna, 30 m 5/8" žarna arba 20 m 3/4" žarna.
- Tinkamas visoms įprastoms sodo laistymui skirtoms žarnoms.
Žarnos suvyniojimo funkcija.
- Didelė talpykla.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|2,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|390 x 450 x 700
