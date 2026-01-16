Premium žarnų ritė HR 7.300
Laistymo stotelė praktiškam ir vietą taupančiam laistymo žarnų ir sodo reikmenų sandėliavimui. Su nuimamu būgnu, galimybe sandėliuoti antgalius, purkštuvus ir purškimo pistoletus ir erdvia daiktų laikymo dėže.
Kompaktiška laistymo stotelė! Paruoštas naudoti Premium žarnos ritė HR 7.300 mobiliam ar stacionariam naudojimui puikiai tinka laistyti mažesnio ir vidutinio dydžio plotus ir sodus. Dėka puikių talpinimo galimybių viskas, pagaliau, yra vienoje vietoje. Savybės : išimamas būgnas (du viename), priedų laikikliai tvarkingam purkštuvų ir antgalių laikymui, priedų dėžė kitų sodo įrankių, pvz. žirklių, kastuvų, sodo pirštinių ir t.t. laikymui. Įskaitant sieninį laikiklį ir 2 žarnų jungtis bei papildomą movą purškimo lancetams. Tinka visiems dažniausiai naudojamiems žarnų modeliams (30 m ½“ žarna arba 20 m 5/8“ žarna arba 12 m ¾“ ). Pilnas rinkinys. Laistymas su Kärcher yra išmanus laistymo būdas!
Savybės ir privalumai
2 x žarnos jungikliai.
Nuimama žarnos ritė (du viename).
Antgalių ir purkštuvų laikymo sistema
Purkštuvų ar purškiklių, prijungtų prie žarnos, laikiklis.
Didelis skyrius sodo pirštinių, žirklių, kastuvų ir kitų priedų laikymui
Dydis: 30 m 1/2" žarna, 20 m 5/8" žarna arba 12 m 3/4" žarna.
- Tinkamas visoms įprastoms sodo laistymui skirtoms žarnoms.
Patvari medžiaga.
- Ilgas tarnavimo laikas.
- Paruošta naudojimui.
Montuojamas prie sienos
- Vandens laistymo stotis su praktišku ir vietą taupančiu žarnų ir sodo priedų laikymo skyriumi.
- Lengvai montuojamas prie sienos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|3,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|290 x 515 x 510
Videos
Priedai
Premium žarnų ritė HR 7.300 atsarginės dalys
