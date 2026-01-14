Premium žarnų ritė HR 7.315 Kit 1/2"
Laistymo reikmenų stotelė praktiškam ir vietą taupančiam laistymo žarnų ir sodo reikmenų sandėliavimui. Su nuimamu būgnu, galimybe sandėliuoti antgalius, purkštuvus ir purškimo pistoletus ir erdvia daiktų laikymo dėže. Pilnai įrengta.
Kompaktiška laistymo reikmenų stotelė! Paruoštas naudoti Premium žarnos ritės HR 7.315 rinkinys 1/2" mobiliam ar stacionariam naudojimui puikiai tinka laistyti mažesnio ir vidutinio dydžio plotus ir sodus. Dėka puikių talpinimo galimybių viskas, pagaliau, yra vienoje vietoje. Savybės : išimamas būgnas (du viename), priedų laikikliai tvarkingam purkštuvų ir antgalių laikymui, priedų dėžė kitų sodo įrankių, pvz. žirklių, kastuvų, sodo pirštinių ir t.t. laikymui. Įskaitant sieninį laikiklį, 15 m 1/2 "PrimoFlex® žarną, purkštukus, 3 x žarnos jungtį, 1 x žarnos jungtį su "Aqua Stop“, G3 / 4 čiaupo perėjimus ir G1 / 2 reduktorių ir papildomas apkabas purškimo pistoletams. Pilnas rinkinys. Laistymas su Kärcher yra protingas būdas laistyti!
Savybės ir privalumai
1 žarnos jungtis su "Aqua Stop" mechanizmu.
PrimoFlex® žarna (1/2") 15 m.
3 žarnos jungtys.
Nuimama žarnos ritė (du viename).
Antgalių ir purkštuvų laikymo sistema
Paruošta naudojimui.
Purkštuvų ar purškiklių, prijungtų prie žarnos, laikiklis.
Sriegio čiaupo jungtis G3/4 su G1/2 sriegio reduktoriumi.
Didelis skyrius sodo pirštinių, žirklių, kastuvų ir kitų priedų laikymui
Dydis: 30 m 1/2" žarna, 20 m 5/8" žarna arba 12 m 3/4" žarna.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|4,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|290 x 460 x 510
Prijungdami šiuos produktus prie geriamojo vandens šaltinio, privalote atsižvelgti į EN 1717 reikalavimus. Jei reikia, kreipkitės į vandens tiekimo specialistą.
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Suderinami įrenginiai
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K3 Car & Home T50
Premium žarnų ritė HR 7.315 Kit 1/2" atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.