Smaigtas
Smaigas „Kärcher“ žarnų dėžėms, kad žarną galima būtų lanksčiai padėti bet kurioje sodo vietoje. Ant žemės smaigo uždėtą žarnos dėžę galima pasukti apie 360 ° kampu, todėl užtikrinama maksimali judėjimo laisvė.
Žemės smaigą galima įrengti bet kur. Tvirtas metalinis smaigas tiesiog įsukamas į žemę ir sukuria itin stabilų pagrindą žarnos dėžei. Dėl integruoto gulstainio žemės smaigą galima sumontuoti netgi ant nelygaus paviršiaus. Dėl inovatyvios „FlexChange“ technologijos žarnos dėžę galima uždėti ant žemės smaigo ypač lengvai ir nenaudojant jokių įrankių. O dėl 360 ° pasukimo spindulio užtikrinama maksimali judėjimo laisvė laistant – žarna nesunkiai pasieksite kiekvieną sodo kampelį.
Savybės ir privalumai
GulstainisDėl integruoto gulstainio žemės smaigą nesunku įsukti visiškai tiesiai netgi ant nelygių paviršių.
Sodo žarnos dėžė, pasukama 360 ° kampuAnt žemės smaigo uždėtą žarnos dėžę galima pasukti 360 ° kampu aplink savo ašį, kad būtų galima patogiai laistyti augalus kiekviename sodo kampelyje nelankstant žarnos.
Lengva montuotiŽemės smaigą galima lengvai įsukti į žemę reikiamoje padėtyje, naudojant du atsuktuvus kaip svirtis.
Patikimas laikymas
- Tvirtas metalinis smaigas užtikrina ypač stabilų montavimą grunte.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|190 x 190 x 487
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodas
- Veja
- Gėlynai, daržovių lysvės