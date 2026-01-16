Žarnos laikiklis
Ant sienos montuojamas žarnos laikiklis, skirtas intensyviam naudojimui. Praktiškas ir taupantis vietą įrenginys su antgalių talpykla. Tinka visoms standartinėms sodo žarnoms. Tai viskas, ko Jums reikia tobuliems sodo darbams. Kärcher modernios žarnų saugojimo sistemos sukūrė naujus funkcijų, dizaino ir kokybės standartus. Kompaktiški žarnų laikikliai leidžia greitai ir be jokio vargo suvynioti žarnas be jokio poreikio nukreipti žarną rankomis. Būk sumanus, laistyk su Kärcher!
Savybės ir privalumai
Lengvai montuojamas prie sienos.
Praktiškas ir taupantis vietą įrenginys su antgalių ir purkštuvų skyriumi.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Žarnos pajėgumas (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|160 x 250 x 180