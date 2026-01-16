Žarnų laikiklis Plus
Tvirta žarnų kabykla Hose hanger Plus yra lengvai tvirtinama prie sienos. Praktiška ir taupanti vietą žarnų laikykla. Yra dėklai purkštukams, antgaliams, jungtims ir pirštinėms. Tinkama visoms įprastoms žarnoms.
Tvirta žarnų kabykla Hose Hanger Plus idealiai tinka tvirtinti prie sienos. Ji taupo vietą bei leidžia įvairiose vietose laikyti purkštukus ir antgalius. Be to, prie jos pridedama ir laikyklė jungtims, purkštukams, ir pirštinėms. Inovatyvi žarnų laikymo sistema iš Kärcher – tai naujas funkcionalumo, dizaino ir kokybės standartas. Ši sistema leidžia lengvai suvynioti ir išvynioti žarną bei taupo vietą. Laistymas su Kärcher – tai išmanus laistymas!
Savybės ir privalumai
Antgalių ir purkštuvų laikymo sistema
Praktiška ir vietą taupanti žarnos laikymo sistema.
Patvari medžiaga.
Talpa skirta jungčių, purkštukų ir sodo pirštinių laikymui.
Montuojamas prie sienos
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Žarnos pajėgumas (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|145 x 300 x 305